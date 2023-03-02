الخارجية الروسية: لافروف وأوغلو بحثا تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 في العاصمة الهندية نيودلهي .

وجاء في بيان الخارجية الروسية: “هناك اهتمام خاص موجه لعمل دول المنطقة المهتمة بتطبيع العلاقات التركية السورية، وهذا يجري بالتزامن مع بذل مزيد من الجهد المشترك للقضاء على التهديد الإرهابي”.

وفي 16 كانون الثاني / يناير بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.

وأشار الجانبان إلى أهمية العمل المشترك بين روسيا وتركيا وإيران في إطار عملية أستانا للتسوية في سوريا.

المصدر: روسيا اليوم