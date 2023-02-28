إيران تواصل مناورات المدافعين عن سماء الولاية

انطلقت مساءَ الاثنين مناوراتُ المُدافِعِينَ عن سماءِ الولاية 1401 المًشترَكةُ لِلدفاعِ الجوي.

وستُشارِكُ في المناورات وتحتَ قيادةٍ مشترَكةٍ كلٌّ من وِحْدَاتِ الطائراتِ المُسَيّرةِ والدفاعِ الجويِّ التابعةِ لقوةِ الدفاعِ الجويِّ في الجيشِ والحرس الثوري.

كما يقوم 2000 فريقِ رصدٍ من تشكيلاتِ الجيشِ وحرسِ الثورةِ الاسلامية وقيادةِ قوى الأمنِ الداخلي بِأَداءِ مهامِّ الرصدِ والمراقبةِ طَوَالَ فترةِ اِجراء المناوراتِ، التي تَشمُلُ تقريباً ثُلُثَي أجواءِ الجمهورية الاسلامية الايرانية اَيْ ما يُعادِلُ مِساحةً تَزِيدُ على مليونِ كيلومترٍ مُربّع.

المصدر: قناة المنار