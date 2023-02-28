فلسطين المحتلة: اشتداد المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 28 2023 - 00:56
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
27 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
3 مقاومين فلسطينيين ينفذون عمليتي إطلاق نار قرب مدينة أريحا أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين
منفذو العملية قرب أريحا يضرمون النار في السيارة التي استخدموها وينسحبون من المكان وقوات الإحتلال تبحث عنهم
قوات الإحتلال تحاصر مدينة أريحا بحثاً عن منفذي العملية ومروحيات ومسيرات تابعة لها تحلق فوق مخيم عقبة جبر
عملية أريحا جرت خلال إلقاء نتنياهو كلمة في الكنيست حول قوة تعامل الاحتلال مع العمليات حيث مرر له أحد مساعديه ورقة الخبر
حماس: عملية أريحا تأتي في إطار الرد على جرائم الإحتلال ومستوطنيه وهذه الجرائم لن تقابل إلا بمزيد من العمليات في كل مكان
حركة الجهاد الإسلامي: نبارك عمليات المقاومة في أريحا ونشيد بشجاعة التنفيذ والعمليات مستمرة وسيدفع العدو ثمن كل جرائمه
إصابة ضابط صهيوني بعد رشق مركبة كان يقلها على الطريق 60 في منطقة وادي الحرامية في حوارة جنوبي نابلس
وزير الخارجية السوري في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري في دمشق: لقاء شكري مع الرئيس الأسد تركز على آثار الزلزال
الوزير سامح شكري: مصر متضامنة مع سوريا وتدعمها بمواجهة التحديات التي تواجه شعبها وآمل بأن تتجاوز آثار الزلزال بأسرع وقت
رئيس الجمهورية الإيرانية: الطفرة في أسعار العملات الاجنبية ناجمة عن افتعال أزمات وهناك عناصر داخلية تصب الزيت على النار
السيد ابراهيم رئيسي: الحكومة الإيرانية ماضية في سياساتها لاحتواء الازمات التي تحوم بالاقتصاد وعودة الاسواق الى طبيعتها
القائد العام للحرس الثوري الإيراني: هدف العدو اليوم هو الفصل بين جيل الشباب عن المبادئ الثورية وبث الشعور بالياس
الحكومة البرازيلية تسمح لسفينتين حربيتين إيرانيتين بالرسو في ريو دي جانيرو رغم ضغوط الولايات المتحدة لمنع رسوهما
الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا تجري تدقيقاً شمل 12 مصرفاً لبنانياً على صلة بتهم فساد موجهة لحاكم المصرف المركزي
البنك الدولي يعلن أن خسائر تركيا جراء الزلزال المدمر تجاوزت 34 مليار دولار أي نحو 4% من الناتج الإجمالي للبلاد
الخارجية الأمريكية تقول إن مسألة تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" قابلة للإصلاح إن اختارت العودة إلى الشفافية
سكرتير مجلس الأمن الروسي يزور الجزائر ويبحث مع الرئيس تبون ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية قضايا التعاون بين البلدين
وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تقول إن استحالة إمداد كييف بأسلحة فتاكة لم يتغير وسيول تعمل على تعزيز المساعدة الإنسانية
وزارة الدفاع الكازاخستانية تنفي المزاعم بتزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية وتؤكد أنها غير صحيحة
شركة "آبل" الأميركية تسدد غرامة تتعلق بمكافحة الاحتكار في إطار قضية مع شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية بقيمة 12 مليون دولار
وزارة النقل الروسية: الخطوط الجوية تمتلك 182 طائرة أجنبية الصنع ليس عليها قيود ومخاطر قانونية للقيام برحلات دولية
الأمين العام للأمم المتحدة يطالب المجتمع الدولي بدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والبالغة 4.3 مليار دولار
غريفيث: الأمم المتحدة تحصل على تعهدات بقيمة 1.2 مليار دولار لصالح الاستجابة الإنسانية في اليمن
إصابة 12 امريكياً وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف بسبب سلسلة من الأعاصير المدمرة اجتاحت أوكلاهوما وكانساس
فلسطين المحتلة: اشتداد المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس
منذ 39 mins
28 February، 2023
عاجل
بلدة بيتا
التعليقات
ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 إصابات اختناق بالغاز خلال مواجهات عند مدخل بلدة بيتا جنوبي نابلس
اندلاع مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس
الاحتلال الصهيوني يقمع المتظاهرين في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}