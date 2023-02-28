فلسطين المحتلة: اشتداد المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2023 - 00:56

فلسطين المحتلة: اشتداد المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

منذ 39 mins 28 February، 2023
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