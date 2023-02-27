ميقاتي: لم نتخذ قرارات ارتجالية بجلسة مجلس الوزراء.. وسنتجاوز الفترة الصعبة التي نمر بها

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي “أننا سننجح في تجاوز هذه الظروف الصعبة التي نمر بها وتخفيف أوجاع الناس وهمومهم”، وتابع “لكن الامر يحتاج بالتأكيد الى تعاون الجميع لنمضي معا في ورشة الاصلاحات المطلوبة، التي تفتح امام وطننا فرصا جديدة للدعم والمساندة بتنا في أمسّ الحاجة اليها لتجاوز الواقع الصعب الذي نمر به”.

وشدد ميقاتي الاثنين على “اننا لم نتخذ خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم قرارات ارتجالية، بل طلبنا تأجيل بعض القرارات لفترة زمنية قصيرة في انتظار ان تصلنا الارقام الدقيقة من وزارة المال وحجم الواردات”، وقال “أعد الموظفين بأننا سنتابع الامور خلال فترة اسبوعين على اقصى حد لكي نأخذ القرارات المناسبة اذ لا نستطيع ان نعطي زيادات وبدلات لفريق دون آخر ولا ان نعطي بدل انتاجية دون ان ننظر الى المتقاعدين من عسكريين وغيرهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام