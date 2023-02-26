مستوطنون يحرقون منزل المواطن الفلسطيني أيمن صوفان، وبداخله نساء وأطفال في بورين (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2023 - 22:56

مستوطنون يحرقون منزل المواطن الفلسطيني أيمن صوفان، وبداخله نساء وأطفال في بورين (قناة الأقصى)

منذ 7 mins 26 February، 2023
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