“حزب الله” عرض مع وفد لجنة المباني المتصدعة في الفوار شرق صيدا مشاكلهم

إستقبل مسؤول قطاع صيدا في “حزب الله” الشيخ زيد ضاهر، في مركز الحزب في صيدا، وفدا من لجنة المباني المتصدعة في منطقة الفوار شرق صيدا، برئاسة بلال سعد الدين، في حضور مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في القطاع أحمد الجبيلي.

وأشار بيان للحزب الى أن الوفد “عرض لضاهر واقع مأساة 20 عائلة أخلت منازلها منذ 4 سنوات بسبب تصدع المبنيين اللذين يقطنون فيهما، وبعد قرار محافظ الجنوب منصور ضو تم اخلاؤهما بسبب الخطر الذي يشكلانهما على حياتهم، وما زالت مشكلتهم من دون حل لا عبر القضاء أو الهيئة العليا للإغاثة”.

وتم خلال اللقاء عرض المسارات للحلول كافة التي طرحت مع بلدية حارة صيدا ومحافظة الجنوب والنيابة العامة في الجنوب، وتم التفاهم على المضي في مسارات عدة، وصولا لحل المشكلة.

بدوره شكر الوفد لضاهر اهتمامه بقضيتهم ومتابعتها، وتم الاتفاق على لقاءات أخرى لاستكمال العمل لإيجاد الحلول الممكنة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام