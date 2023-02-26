حزب الله يدين الجريمة التي اودت بحياة الشيخ الرفاعي ويشيد بدور فرع المعلومات بكشف الجريمة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 26 2023 - 22:56

حزب الله يدين الجريمة التي اودت بحياة الشيخ الرفاعي ويشيد بدور فرع المعلومات بكشف الجريمة

منذ 3 ساعة 26 February، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة