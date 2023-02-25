جلسة حكومية رابعة الاثنين ببنود مستعجلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2023 - 22:18

جلسة حكومية رابعة الاثنين ببنود مستعجلة

منذ 3 ساعة 25 February، 2023
تقارير مصورة - لبنان

جلسة حكومية الاثنين … ولا جديد رئاسيا أو تشريعيا.

المصدر: قناة المنار

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