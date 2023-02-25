عمليات اطلاق نار ضد قوات الاحتلال في عدة مناطق من الضفة

سجلت ليل امس وصباح اليوم عدة عمليات اطلاق نار ضد قوات الاحتلال ردا على مجرزة العدو في نابلس والتي راح ضحيتها 11 شهيدا. ‫‫إعلام العدو اقر بوقوع 4 عمليات إطلاق نار تجاه نقاط جيش الاحتلال في نابلس وجنين والخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وسجلت عدد من المعابر والحواجز في الضفة المحتلة صباح اليوم السبت عمليات إطلاق نار تستهدف قوات الاحتلال، وتحدثت مصادر عبرية اليوم عن تسجيل إطلاق نار على مستوطنة “شميش” قضاء القدس في حين أعلنت مصادر عبرية أن الاحتلال أغلق المفرق القريب من مستوطنتي “حومش وشافي شمرون” شمال غرب نابلس بعد عملية إطلاق نار استهدفت قواته .

‫‫مجموعات عرين الأسود اعلنت استهداف معسكر صرة العسكري وتحقيق إصابتين خطيرتين في صفوف جنود العدو رداً على مجزرة نابلس. من جهتها

‫‫كتائب شهداء الأقصى اعلنت ان مجاهديها استهدفوا قوات الاحتلال عند مستوطنة “نتساني عوز” قرب طولكرم بصليات كثيفة من الرصاص.

كما اعلنت ‫كتيبة مخيم عقبة جبر استهدافها مركبة لجيش الاحتلال على شارع 90 بعبوات شديدة الانفجار. بدورها ‫‫كتائب المجاهدين اكدت استهداف حاجز الطور العسكري غرب نابلس بعبوة ناسفة وصليات رصاص كثيفة رداً على جريمة العدو في المدينة.

المصدر: المنار + فلسطين اليوم