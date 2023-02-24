مصير الامتحانات الرسمية على المحك.. – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2023 - 18:44

مصير الامتحانات الرسمية على المحك..

منذ 1 ساعة 24 February، 2023
تقارير مصورة - لبنان

بين الاضراب المستمر.. وانعدام التمويل.. مصير الامتحانات الرسمية على المحك.

المصدر: قناة المنار

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