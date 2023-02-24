مصير الامتحانات الرسمية على المحك.. – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2023 - 18:44
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مراسل المنار: جمعية المصارف تعلق إضرابها بعد وعود من الرئيس نجيب ميقاتي بمعالجة الملف القضائي
الأمن العام اللبناني: اعتباراً من 6 آذار يمكن الاستحصال على جوازات سفر دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز بمهلة 25 يوماً
الأمن العام: للحصول على جواز سفر مستعجل تسجيل مواعيد جديدة على المنصة اعتباراً من أول آذار لتحديد موعد خلال 5 أيام
استشهاد الشاب الفلسطيني محمد جوابرة (22 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل
الشعب اليمني يخرج في مسيرات كبرى في صنعاء وبقية المحافظات وفاءً للشهيد الصماد وتضامناً مع فلسطين وتحذيراً لتحالف العدوان
إعلام العدو: هناك حالة تململ وتمرد خطيرة في صفوف "الجيش الاسرائيلي" وفي مختلف القطاعات العسكرية
رئيس أركان جيش الاحتلال: على "الجيش الاسرائيلي" أن يبقى متكاتفاً حول مهامه المعقدة لا أن يصبح طرفاً في حالة الانقسام
مسيرات داعمة لــ"عرين الأسود " في مدن ومخيمات الضفة وفي قطاع غزة ونصرة للمقاومة وتنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
سرايا القدس: رسالة المقاومة فجر الخميس تؤكد جاهزيتها واستعدادها الدائم وفعلها الميداني في مواجهة العدو والتصدي لجرائمه
رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية: شعبنا ومقاومته الشجاعة لن يسمحا لأي كان بأن يجهض انتفاضتهما المتصاعدة في الضفة
هنية: نشيد بالشعب الفلسطيني الذي خرج في كل الميادين ليجعل من كل فلسطين عريناً للأسود رداً على مجزرة نابلس
مراسل المنار: قوات الاحتلال تعتدي على المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى عبر باب الاسباط في القدس المحتلة
عشرات الفلسطينيين يقيمون صلاة الجمعة على الأراضي المهددة باقامة بؤرة استيطانية بالقرب من منطقة المعرجات في رام الله
الخارجية الإيرانية: يمكن لإيران العودة للاتفاق النووي اذا ضمنت الأطراف الأخرى وخاصة واشنطن رفع الحظر
وزير الحرب الأميركي لويد اوستن لشبكة CNN: حرب أوكرانيا ستنتهي على الأرجح بمفاوضات
أوستن: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي الخطر الأكثر الحاحاً على أمن أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية
الخارجية الروسية: نحذر واشنطن وكييف والناتو من أي خطوات غير محسوبة والقوات الروسية سترد بشكل مناسب على أي استفزازات
الاتحاد الاوروبي يخفق في الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا في ذكرى مرور عام على العملية العسكرية في أوكرانيا
رئيسة المفوضية الأوروبية: أي التفاف على العقوبات المفروضة على روسيا ستكون عقوبته وخيمة
وزارة الخزانة الأميركية: أبلغنا الصين أنها ستواجه عواقب وخيمة في حال مساعدتها روسيا على التهرب من العقوبات
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 22 شخصية روسية و83 كيانا وملاحقة نحو 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا
وزير الخارجية الأميركي: ملتزمون مع مجموعة السبع بدعم أوكرانيا وسنواصل الضغط على بوتين
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا لمناقشة الوضع في أوكرانيا في الذكرى الأولى لانطلاق العملية العسكرية الروسية
غوتيريش: نحتاج إلى سلام يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة ونحتاج إلى العمل لضمان الأمن والسلام الدوليين
المندوب الروسي في مجلس الأمن: الغرب يسعى لتحويل المجلس إلى أداة خاصة به ويجب عدم إعطاء أوكرانيا امتيازات في المجلس
مصير الامتحانات الرسمية على المحك..
منذ 1 ساعة
24 February، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
بين الاضراب المستمر.. وانعدام التمويل.. مصير الامتحانات الرسمية على المحك.
المصدر:
قناة المنار
الامتحانات الرسمية
التعليم في لبنان
مصير الامتحانات الرسمية
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