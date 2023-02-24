مفتّشٌ في الضمان الاجتماعيّ في قبضة أمن الدّولة

أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في البقاع، المفتّش في الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ (أ. ح. ح.) بتهمة طلب رشاوى ومبالغ ماليّة من أحد المواطنين، وقد أودِع الجهات المختصّة بعد أخذ إشارة القضاء.

في التفاصيل، ونتيجة المتابعة والرصد للإدارة العامّة وموظّفيها، علمت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في البقاع – زحلة، أنّ المفتّش في الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ (أ. ح. ح.) قد طلب من المواطن (ج. س.) مبلغاً قدره 4000 دولارٍ أميريكيٍّ، لإعطائه براءة ذمّة ماليّة عن إحدى اللوحات العموميّة التي يملكها، علماً أن طلب المواطن قانونيّ ولا تترتّب عليه أيّ رسومات أو متأخّرات معيّنة. بعد لقائهما لأكثر من مرّة في أحد المقاهي في زحلة، عاد المفتّش المذكور وخفّض المبلغ (الرشوة) إلى 2000 دولارٍ أميركيٍّ “نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار وللأوضاع التي يمرّ بها اللبنانيّون”، وبعد رفض المواطن دفع المبلغ، راح المفتّش يماطل في إنهاء المعاملة، بحجّة كثرة العمل لديه…

بعد أخذ إشارة القضاء، تم استدعاء المفتّش مع سمسار يعمل معه يُدعى (ي. ن.)، وبعد التحقيق معهما، أودِعا الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهما.

المصدر: أمن الدولة