وحدة النقابات والعمال في حزب الله: لعمال المكننة في المدارس الحق في قوننة أوضاعهم

استقبل معاون مسؤول وحدة النقابات في حزب الله السيد ربيع نورالدين وفدًا من عمال المكننة في المدارس الرسمية بالجنوب الذي شرح ما تعانية هذه الشريحة من مظلومية، لجهة عدم قوننة وضعها رغم أهمية دورها داخل المؤسسات التربوية التي أضحت كل برامجها تعتمد على المكننة الشاملة، وضآلة الاجور، فأجر عامل المكننة المجاز لا يتعدى 150 الف ليرة لبنانية على يوم العمل الفعلي يتقضاها من صندوق المدرسة الفارغ، ولا يستفيد من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكد نور الدين حق عمال المكننة في المدارس والثانويات الرسمية في قوننة أوضاعهم وحصولهم على الزيادات والتقديمات الاجتماعية والصحية إسوة بموظفي الأسرة التعليمية.

كما اتصل معاون مسؤول وحدة النقابات بعضو لجنة التربية النيابية إيهاب حمادة ونقل اليه مطالب الوفد، واكد حمادة تبنيه للمطالب المحقة واعدًا طرحها مع الجهات المعنية.

كما شدد على شمول الحوافز التي أُقرت لكافة عناصر الأسرة التربوية.

وتم الاتفاق على بقاء التواصل ومتابعة الملف.

المصدر: بريد الموقع