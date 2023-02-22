كم صفيحة بنزين تستطيع أن تشتري بالحد الأدنى للأجور في لبنان؟؟

في مقارنة لسعر صفيحة البنزين بين عامي 2019 و2023، كانت الصفيحة تسعر بـ22.700 ليرة لبنانية، أما اليوم فتسجل 1.503.000، وبالتالي:

– أصبح الادنى للأجور يكفي لشراء 3 صفائح بنزين مقابل 30 صفيحة سابقاً.

– أصبح الـ 1,000 دولار الذي كان يساوي 1,500,000 ليرة، يكفي لشراء صفيحة بنزين واحدة مقابل 66 صفيحة سابقاً. و يستلزم شراء هذه الكمية اليوم نحو 100 مليون ليرة.

– ارتفعت كلفة الكلم الواحد من 182 ليرة الى 11,500 ليرة.

جدول يبيّن تطوّر سعر صفيحة البنزين والحدّ الأدنى للأجور.

* تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يزال محددًا بمبلغ 2,600,000 ليرة، وإن لجنة مؤشر غلاء المعيشة قد توافقت على رفعه الى مبلغ 4,500,000 ليرة، إلا أنه ولغاية تاريخه لم يصدر مرسوم تعديل الحد الأدنى للأجور رسميًا.

المصدر: موقع المنار + الدولية للمعلومات