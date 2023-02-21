الخارجية الفرنسية: نستنكر إعلان الرئيس بوتين اليوم تعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2023 - 18:52

الخارجية الفرنسية: نستنكر إعلان الرئيس بوتين اليوم تعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت الجديدة

منذ 7 mins 21 February، 2023
أخبار موقع المنار

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