حمية: منفتحون على التعاون والاستثمارات من الدول الاوروبية كافة

أكد وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان علي حمية “الانفتاح على التعاون والاستثمارات من الدول الاوروبية كافة، سواء في المرفأ او المطار او سكك الحديد، وابوابنا مفتوحة امام كل الذين قدموا وعودا للبنان بإعادة اعمار المرفأ على كل الصعد والاشكال”.

كلام حمية جاء الثلاثاء خلال استقباله النائب الايطالي المستقل في البرلمان الاوروبي والعضو في لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية للدفاع والامن في البرلمان الاوروبي فابيو كاستالدو، وتناولا المشاريع المتعلقة بالمرافق العامة، منها: مرفأ بيروت، مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت وسكك الحديد، وبحثا في الثروة النفطية والغازية الواعدة في المياه الاقتصادية الخالصة للبنان.

وقال حمية “يهمنا تفعيل العمل في المرفأ، كما يهمنا القيام بالإصلاحات”، ولفت الى “أهمية زيادة الايرادات وجلب الاستثمارات”، واعتبر ان “الاصلاحات هي بمثابة السند القانوني لتشجيع المستثمرين”.

من جهته، أكد كاستالدو استعداده “لحث دول الاتحاد الاوروبي على مساعدة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام