التضخم يواصل ارتفاعه حول العالم

يواصل التضخم إرتفاعه حول العالم، مسجلاً أكثر من 5% في 83.3% من البلدان المنخفضة الدخل، و90.2% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و91% في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل. وذلك وفقاً لأحدث تقارير عن الشهور من تشرين الأول/أكتوبر 2022 وكانون الثاني/يناير 2023، التي تشمل بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية الصادرة عن البنك الدولي.

وسجلت نحو 85.7% من الدول مرتفعة الدخل ارتفاعاً في التضخم، وأغلقت مؤشرات أسعار الزراعة والحبوب بنسبة 2% أعلى مما كانت عليه قبل أسبوعين، وأغلق مؤشر أسعار الصادرات على ارتفاع بنحو 5%، وارتفعت أسعار الذرة والقمح والأرز بنسبة 1% و2% و5% على التوالي. وأدى ارتفاع أسعار البن، التي زادت بنسبة 11% خلال الأسبوعين الماضيين، إلى زيادة مؤشر أسعار الصادرات، وعلى أساس سنوي، ترتفع أسعار الذرة والأرز بنسبة 9% و16% على الترتيب، وتقل أسعار القمح بنسبة 3%.

المصدر: موقع المنار