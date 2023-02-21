هزة قوتها 4 درجات قبالة الشاطئ جنوب لبنان فجرا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 21 2023 - 09:32

هزة قوتها 4 درجات قبالة الشاطئ جنوب لبنان فجرا

منذ 38 mins 21 February، 2023
هزة ارضية مقياس ريختر
لبنان

نشر المركز الوطني للجيوفيزياء على تطبيق Lebquake حصول هزة ارضية عند الساعة 4,23 بالتوقيت المحلي فجرا، قبالة شواطئ جنوب لبنان تبعد 64 كلم عن صيدا وقوتها 4 درجات على مقياس ريختر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

أخبار موقع المنار

مناورة حية في الميناء حول سيناريو هزة أرضية

انطلقت مناورة حية حول “سيناريو هزة أرضية ضربت الساحل اللبناني مخلفة أضرارا بشرية ومادية كبيرة”، التي تنظمها وحدة ادارة الكوارث والازمات التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مدينة الميناء، باشراف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا الذي ترأس غرفة العمليات تعاونه مديرة الغرفة القائمقام ايمان الرافعي، وبالتنسيق مع مدير الوحدة زاهي ...