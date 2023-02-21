هزة قوتها 4 درجات قبالة الشاطئ جنوب لبنان فجرا

نشر المركز الوطني للجيوفيزياء على تطبيق Lebquake حصول هزة ارضية عند الساعة 4,23 بالتوقيت المحلي فجرا، قبالة شواطئ جنوب لبنان تبعد 64 كلم عن صيدا وقوتها 4 درجات على مقياس ريختر.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
نشر المركز الوطني للجيوفيزياء على تطبيق Lebquake حصول هزة ارضية عند الساعة 4,23 بالتوقيت المحلي فجرا، قبالة شواطئ جنوب لبنان تبعد 64 كلم عن صيدا وقوتها 4 درجات على مقياس ريختر.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
انطلقت مناورة حية حول “سيناريو هزة أرضية ضربت الساحل اللبناني مخلفة أضرارا بشرية ومادية كبيرة”، التي تنظمها وحدة ادارة الكوارث والازمات التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مدينة الميناء، باشراف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا الذي ترأس غرفة العمليات تعاونه مديرة الغرفة القائمقام ايمان الرافعي، وبالتنسيق مع مدير الوحدة زاهي ...