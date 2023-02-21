هزة قوتها 4 درجات قبالة الشاطئ جنوب لبنان فجرا

نشر المركز الوطني للجيوفيزياء على تطبيق Lebquake حصول هزة ارضية عند الساعة 4,23 بالتوقيت المحلي فجرا، قبالة شواطئ جنوب لبنان تبعد 64 كلم عن صيدا وقوتها 4 درجات على مقياس ريختر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام