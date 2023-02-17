حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 40 ألف قتيل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2023 - 02:00

حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 40 ألف قتيل

منذ 2 ساعة 16 February، 2023
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