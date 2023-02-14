البنتاغون يقدم وصفا ويكشف محتويات أحد الأجسام المجهولة التي أسقطت فوق أمريكا

أفادت شبكة “سي إن إن” نقلا عن وثيقة أعدها البنتاغون واطلعت عليها، بأن الجسم الطائر المجهول الذي تم إسقاطه في المجال الجوي الكندي السبت كان عبارة عن “بالون معدني يحمل شحنة”.

وحسب “سي إن إن”، فإن مذكرة البنتاغون التي تم إرسالها إلى الكونغرس الاثنين تقدم التفاصيل الرسمية الأولى لأحد الأجسام الثلاثة التي تم إسقاطها في الأيام الأخيرة والذي وصف سابقا بأنه “جسم أسطواني الشكل”.

وقالت المذكرة إن الجسم كان “بالونا معدنيا صغيرا مع حمولة معلقة تحته”، وأضافت أنه عبر بالقرب من “مواقع حساسة أمريكية” قبل إسقاطه.

وأشار مسؤولو الحرب في المذكرة للمشرعين إلى أن الجسم الذي أسقط فوق بحيرة هورون في ميشيغان يوم الأحد، “نزل ببطء” في مياه البحيرة بعد إصابته.

وكانت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية رصدت ثلاثة “أجسام مجهولة الهوية” الأسبوع الماضي، وأسقط الجيش الأمريكي اثنين منها في المجال الجوي الوطني، وآخر فوق أراضي كندا.

وأشار البنتاغون إلى أن أن الأجسام الثلاثة كانت أصغر بكثير من المنطاد الصيني، الذي أسقط في وقت سابق من فبراير قبالة السواحل الشرقية الأمريكية، وكانت تحلق على ارتفاع منخفض ولم تكن تشبهه من حيث الشكل.

تم تدمير آخرها الأحد فوق بحيرة هورون على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، ويعتقد أن حطامها سقطت في المياه الإقليمية الكندية.

المصدر: وكالات