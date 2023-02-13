بانوراما اليوم | مواقف ومشاهد للحاج عماد مغنية يكشف عنها للمرة الأولى

عرضت قناة المنار ضمن برنامج بانوراما اليوم مشاهد ومواقف جديدة، للقائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية (الحاج رضوان)، بعد 15 عاماً على شهادته، اثر عملية اغتيال في العاصمة السورية دمشق.

بالفيديو | القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية: كل فرد منظومة في حزب الله

بالفيديو | القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية: كل شبابنا مميزون… بيضوا الوجه

حل يوم الـ12 من شباط/فبراير 2008 ثقيلا وقاسيا يحمل معه خبر إرتقاء القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية (الحاج رضوان) الى عليين، استشهد الرجل الغائب الحاضر على مدى سنوات من أرّق العدو الاسرائيلي ولقّنه الكثير من الدروس الموجعة.

المصدر: المنار