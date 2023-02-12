83 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال خلال فترة الاقتحامات الصباحية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 12 2023 - 13:46

83 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال خلال فترة الاقتحامات الصباحية

منذ 2 ساعة 12 February، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة