مؤسس “فاغنر” يعلن سيطرة قواته على بلدة جديدة في دونيتسك

أعلن يفغيني برغوجين، مؤسس شركة “فاغنر” العسكرية الخاصة الروسية أن قواته سيطرت على بلدة كراسنايا غورا (“الجبل الأحمر”) الواقعة قرب مدينة أرتيموفسك (باخموت) في دونيتسك.

ونقل المكتب الصحفي لبرغوجين عبر “تلغرام” قوله “اليوم سيطرت فصائل هجومية لمجموعة فاغنر على بلدة كراسنايا غورا”.

وأرفق المنشور بصورة ومقطع فيديو لإثبات حقيقة سيطرة قوات المجموعة على البلدة المذكورة.

في وقت سابق، صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين بأن القتال يدور حاليا في ضواحي أرتيموفسك، وداخل الأحياء التي كانت منذ فترة قليلة خاضعة لسيطرة الجيش الأوكراني.

المصدر: روسيا اليوم