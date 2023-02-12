التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 12 2023 - 10:38
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
12 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 30 ألف ضحية وعمليات الانقاذ مستمرة لليوم السابع على التوالي
الأمم المتحدة: عدد ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا سيتجاوز الـ40 ألفاً
رئيسة المفوضية الأوروبية: مؤتمر للمانحين مطلع آذار/مارس المقبل لجمع المزيد من الدعم لضحايا الزلزال
الرئيس التركي: 460 ألف مواطن يقطنون المدارس والمؤسسات التعليمية وسندعم المواطنين مادياً ليتمكنوا من دفع الإيجارات
الرئيس التركي: تركيا أمام كارثة كبرى وعمليات الانقاذ والبحث انتهت في بعض المدن والمناطق المتضررة
صندوق النقد الدولي: الزلزال خلف تأثيراً كبيراً على الاقتصاد التركي
الأمم المتحدة: نحو 5 ملايين ونصف مليون سوري أصبحوا دون مأوى بسبب الزلزال
مدير الطيران المدني السوري باسم منصور: المطارات السورية استقبلت 60 طائرة مساعدات انسانية حتى الآن
وصول طائرة بيلاروسية إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل مساعدات اغاثية للمتضررين من الزلزال
لبنان: استجابة أهلية سريعة مع دعوة حزب الله لاغاثة المتضررين في سوريا عبارة عن مساعدات عينية ومالية وغذائية
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يتوجه يوم الثلاثاء المقبل إلى الصين على رأس وفد سياسي واقتصادي وصناعي رفيع المستوى
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة يوجه رسالة للإمام السيد علي الخامنئي في الذكرى الـ44 لانتصار الثورة
النخالة: الثورة الإسلامية غيرت وجه المنطقة وتركت آثاراً كبيرة على امتداد العالم وأثرت في سياساته
إعلام العدو: ارتفاع عدد قتلى عملية الدهس في القدس الجمعة إلى 3
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان "شهادة وانتصار" بمناسبة ذكرى الشهداء القادة يوم الخميس المقبل عند الـ3 عصرا
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات
منذ 2 ساعة
12 February، 2023
احوال الطرقات
التحكم المروري
الطقس في لبنان
التعليقات
ذات صلة
التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد
الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في الحرارة وضباب على المرتفعات
التحكم المروري: 3 جرحى في 3 حوادث سير خلال 24 ساعة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}