رويترز.. الإحصائيات الأولية لزلزال تركيا – سوريا (فيديو) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 17:48

رويترز.. الإحصائيات الأولية لزلزال تركيا – سوريا (فيديو)

منذ 2 ساعة 8 February، 2023
تركيا - تقارير مصورة - سورية - عربي وإقليمي

رويترز.. الإحصائيات الأولية لزلزال تركيا – سوريا

 

المصدر: قناة المنار

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