الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري اتصالاً بالرئيس بشار الأسد ويوجه بتقديم كل المساعدات الممكنة إلى سوريا لإغاثتها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 14:42

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري اتصالاً بالرئيس بشار الأسد ويوجه بتقديم كل المساعدات الممكنة إلى سوريا لإغاثتها

منذ 5 mins 7 February، 2023
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