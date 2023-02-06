بالفيديو| لقطات جوية لانهيار حي كامل في ريف إدلب السورية جراء الزلزال

أظهرت مشاهد مصورة ملتقطة عبر طائرة مسيرة حجم الدمار الذي لحق بمنطقة تابعة لمحافظة إدلب السورية جراء زلزال قوي ضرب فجر الاثنين مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا وخلف مئات القتلى والجرحى وشعر به عدد من دول المنطقة.

وأعلنت فرق الدفاع المدني في ادلب، أن عدد الوفيات بلغ 380، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 1000.

وأشار الدفاع المدني إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة لانتشالهم والحاجة لمعدات ثقيلة للإنقاذ.

وتظهر اللقطات عشرات المنازل في مدينة سرمدا بريف إدلب، وقد سوّيت بالأرض بعد أن انهارت جراء الزلزال، بينما لم يعرف مصير سكان هذه المنازل وإذا كانوا قد تمكنوا من الخروج منها وإخلائها فور وقوع الزلزال.

كما تظهر اللقطات تصاعدا للدخان من بعض أجزاء المكان وعددا من الآليات والأشخاص الذين يحاولون البحث عن جثث ضحايا أو ناجين.

وقتل وأصيب مئات الأشخاص في سوريا وتركيا جراء زلزال قوي ضرب فجر الاثنين جنوب تركيا، ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، الذي يشمل طلب المساعدة الدولية.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم، في حين أفاد المعهد الأميركي للزلازل بأن قوة الهزة الرئيسية بلغت 7.8 درجات.

المصدر: موقع المنار