فلسطين المحتلة:شرطة الاحتلال تقتحم منزل الأسير وليد دقة وتعيث فيه خراباً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2023 - 10:16

فلسطين المحتلة:شرطة الاحتلال تقتحم منزل الأسير وليد دقة وتعيث فيه خراباً

منذ 51 mins 5 February، 2023
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