مادورو يؤكد خلال لقائه عبداللهيان ضرورة متابعة برامج التعاون بين فنزويلا وايران بشكل أسرع

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال استقباله وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، ضرورة متابعة برامج التعاون الثنائي بين فنزويلا وايران بشكل أسرع. وتم في هذا الاجتماع الذي عقد في العاصمة الفنزويلية كراكاس، بحث القضايا الثنائية والدولية.

وفي بداية هذا اللقاء قال مادورو “نحن نعشق إيران وتربطنا علاقات صادقة مع بعضنا البعض. واعتبر زيارة وزير الخارجية الإيراني فرصة سانحة لتطوير العلاقات الثنائية”. وشدد الرئيس الفنزويلي على ضرورة متابعة برامج التعاون الثنائي بشكل أسرع في العام الجديد، ودعا إلى مواصلة العلاقات الثنائية في طريق الاتحاد الكامل بين البلدين. ونقل وزير الخارجية الايراني أمير عبداللهيان، تحيات رئيس الجمهورية الاسلامية إلى نظيره الفنزويلي وقال “زيارتكم لإيران كانت نقطة تحول جديدة”.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد زار طهران قبل عدة اشهر، وخلال الزيارة تم التوقيع على وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران وفنزويلا لمدة 20 عامًا.

والتقى وزير الخارجية الايراني خلال زيارته الى كراكاس وزير الخارجية ايفان خيل بنتو ورئيس مجلس النواب خورخي رودريغز ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزير النفط طارق العيسمي ومساعدة رئيس الجمهورية رودريغز. وكان وزير الخارجية الايراني قد بدا جولته يوم الثلاثاء بموريتانيا ومن ثم زار نيكاراغوا يوم الاربعاء ووصل الى فنزويلا المحطة الاخيرة من هذه الجولة.

امير عبداللهيان يؤكد عزم إيران على تعزيز العلاقات مع فنزويلا

وأكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، في لقائه مع نظيره الفنزويلي ايفان خيل بنتو، عزم جمهورية إيران الإسلامية على تعزيز العلاقات مع فنزويلا في جميع المجالات ودون أي قيود. وفي هذا اللقاء الذي جرى في كراكاس الجمعة ناقش وزيرا خارجية البلدين سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم البلدين.

وجدد وزير الخارجية الايراني التهنئة لوزير خارجية فنزويلا لتعيينه في هذا المنصب، وأكد عزم جمهورية إيران الإسلامية على تعزيز العلاقات مع فنزويلا في جميع المجالات ودون أي قيود. وفي إشارة إلى طلب كبار المسؤولين في البلدين في إطار جهد منسق ومتضافر لاجهاض العقوبات الجائرة ضد شعبي البلدين، أكد أمير عبداللهيان على ضرورة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات الثنائية.

وأعرب رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني عن ارتياحه للجهود التي أدت إلى تنفيذ بعض الخطط والمشاريع التي يرغبها البلدان. كما أشار أمير عبداللهيان إلى الحرب في أوكرانيا ووصف التطورات المتعلقة بها بأنها مؤشر على مجرد استغلال حقوق الإنسان من قبل بعض القوى واستخدامها كأداة ضد بعض الدول الأخرى. ودعا وزير الخارجية الايراني نظيره الفنزويلي لزيارة طهران.

من جانبه اعتبر وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو ، جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية فنزويلا البوليفارية كشريكين مهمين في الساحتين الثنائية والدولية. ووصف تعاون البلدين في إطار منتدى أصدقاء الميثاق بالمهم وأكد على تعزيزه.

وفي هذا الاجتماع، قيم وزيرا خارجية البلدين الاجتماع الأخير للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بأنه ناجح. كما أكد أمير عبداللهيان وخيل بينتو في هذا الاجتماع على تبادل زيارات الوفود رفيعة المستوى بين البلدين ومناقشة الترتيبات ذات الصلة.

المصدر: وكالة ارنا