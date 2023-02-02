الخارجية الروسية: لافروف ونائب وزير الخارجية الصيني يؤكدان عزم بلديهما على حماية سيادتهما وبناء نظام متعدد الأقطاب أكثر عدلا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2023 - 23:28

الخارجية الروسية: لافروف ونائب وزير الخارجية الصيني يؤكدان عزم بلديهما على حماية سيادتهما وبناء نظام متعدد الأقطاب أكثر عدلا

منذ 5 ساعة 2 February، 2023
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