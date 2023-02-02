مولوي زار الرئيس بري: الوضع الأمني لا يزال متماسكا وسيبقى

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات، سيما الوضع الأمني وتحضيرات الوزارة للانتخابات البلدية والإختيارية.

وأكد مولوي ان “الوضع الامني لا يزال متماسكا وسيبقى متماسكا بهمة القوى الأمنية وبوطنيتها وبمتابعتنا اليومية وحتى ساعة بساعة”.

وأضاف مولوي “وضعنا دولة الرئيس في أجواء تحضيرات وزارة الداخلية للانتخابات البلدية وفقا للقانون، بخاصة ان هناك مهلا قانونية ودستورية، بالتالي من واجبات وزارة الداخلية القيام بكل التحضيرات اللازمة تطبيقا للقانون وضمن المهل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام