اتحاد الضياء لنقابات عمال ومستخدمي بيروت وجبل لبنان: للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية

اجتمع اعضاء المجلس التنفيذي لإتحاد الضياء بتاريخ اليوم للتداول بالاوضاع التي تواجه العمال في حياتهم اليومية من تآكل القدرة الشرائية للعملة اللبنانية لارتباطها بسعر صرف الدولار الأمريكي ، و من غلاء الادوية وفقدانها من الاسواق ، وجشع التجار ، واحتكارهم لمعظم السلع الاستهلاكية الضرورية ، بحيث لم يبق للأجير في هذا البلد إلاّ الدعاء للخلاص من هذه الحالة المزرية .

واشار الإتحاد في بيان صد ر عن الاجتماع ، الى ان”حكومتنا المصونة غائبة عن السمع كليا، ولا تأبه بما يعانيه المواطن، كما انها ما زالت ترفض الهبات العينية المقدمة من الجمهورية الاسلامية وترفضى الانفتاح على عروض المساعدات الاخرى اذعانا للارادة الامريكية وتلعب في ملعبها و تسجل معها نفس الاهداف في مرمى التضييق على الشعب اللبناني ولن تحصد من ذلك سوى الخيبة “.

واكد على”واجب الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية والاستجابة لنداء الاتحاد العمالي العام في دعوته لفك ارتباط المصالح الضيقة عن ملف انتخاب رئيس للجمهورية وتجنيب الوطن الهزات السياسية وفوضى الشوارع ، لما في ذلك من مصلحة وطنية ، ودعا حكومة تصريف الاعمال المختنقة بعقد وتعقيدات المعقّدين للخروج من الملعب الامريكي لتتمكن من فتح جدي لمسارات حل ازمات البلد المتلاحقة ، وفي طليعتها التلاعب الحاصل بالدولار المتفلت من كل عقال “.

وختم اتحاد الضياء بيانه بدعوة شرفاء هذا البلد لاتخاذ المبادرة واطلاق مرحلة جديدة في حركة ادارة الازمة اللبنانية وعلاقاتها وفتح افاق الحلول واختصار المسافات الفاصلة في الزمن وتقديم منطق ارادة الحل على ارادة التأزيم ، وانقاذ لبنان واللبنانيين .

المصدر: بريد الموقع