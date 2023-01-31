بالفيديو | الثلوج في منطقة بعلبك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 31 2023 - 11:20

بالفيديو | الثلوج في منطقة بعلبك

منذ 43 mins 31 January، 2023
ثلوج لبنان
لبنان
علي يزبك

مشاهد للثلوج التي تساقطت على تلال بعلبك صباح اليوم حيث يسيطر على لبنان منخفض جوي يشتد تأثيره اليوم. وتساقطت امس واليوم الامطار بغزارة على مختلف المناطق والثلوج على ارتفاع 1200 وما فوق.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

مقالات لنفس الكاتب: علي يزبك

إنتخابات 2020

مراسل المنار: اقبال انتخابي لافت لموظفي دائرة بعلبك الهرمل

افاد مراسل المنار في بعلبك ان مركز الثانوية الرسمية للبنات- فرنسي، المخصص لانتخاب موظفي دائرة بعلبك الهرمل الذين اعتمدوا رؤساء أقلام وكتبة خلال الاستحقاق الانتخابي يوم الأحد القادم، يشهد أقبالاً لافتاً منذ الساعة السابعة. حوالي حتى الساعة الحادية عشرة والنصف بلغ عدد المقترعين 600 ناخباً من أصل 1722 موظفاً. ولم ...

ذات صلة