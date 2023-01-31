بالفيديو | الثلوج في منطقة بعلبك

مشاهد للثلوج التي تساقطت على تلال بعلبك صباح اليوم حيث يسيطر على لبنان منخفض جوي يشتد تأثيره اليوم. وتساقطت امس واليوم الامطار بغزارة على مختلف المناطق والثلوج على ارتفاع 1200 وما فوق.
المصدر: موقع المنار
مشاهد للثلوج التي تساقطت على تلال بعلبك صباح اليوم حيث يسيطر على لبنان منخفض جوي يشتد تأثيره اليوم. وتساقطت امس واليوم الامطار بغزارة على مختلف المناطق والثلوج على ارتفاع 1200 وما فوق.
المصدر: موقع المنار
افاد مراسل المنار في بعلبك ان مركز الثانوية الرسمية للبنات- فرنسي، المخصص لانتخاب موظفي دائرة بعلبك الهرمل الذين اعتمدوا رؤساء أقلام وكتبة خلال الاستحقاق الانتخابي يوم الأحد القادم، يشهد أقبالاً لافتاً منذ الساعة السابعة. حوالي حتى الساعة الحادية عشرة والنصف بلغ عدد المقترعين 600 ناخباً من أصل 1722 موظفاً. ولم ...