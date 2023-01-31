بالفيديو | الثلوج في منطقة بعلبك

مراسل المنار: اقبال انتخابي لافت لموظفي دائرة بعلبك الهرمل

افاد مراسل المنار في بعلبك ان مركز الثانوية الرسمية للبنات- فرنسي، المخصص لانتخاب موظفي دائرة بعلبك الهرمل الذين اعتمدوا رؤساء أقلام وكتبة خلال الاستحقاق الانتخابي يوم الأحد القادم، يشهد أقبالاً لافتاً منذ الساعة السابعة. حوالي حتى الساعة الحادية عشرة والنصف بلغ عدد المقترعين 600 ناخباً من أصل 1722 موظفاً. ولم ...