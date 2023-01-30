ستولتنبرغ: بوتين لم يغير الهدف النهائي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2023 - 19:34

ستولتنبرغ: بوتين لم يغير الهدف النهائي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

منذ 55 mins 30 January، 2023
الامين العام للحلف الاطلسي ينس ستولتنبرغ
الامين العام للحلف الاطلسي ينس ستولتنبرغ
الاتحاد الاوروبي

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يغير الهدف النهائي من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقل موقع الناتو على الإنترنت عن ستولتنبرغ قوله “لا نرى بوادر على أن الرئيس بوتين قد غير الهدف النهائي للحرب وهو السيطرة على أحد الجيران على أوكرانيا، موسكو تستعد ليس للسلام، بل لعكس ذلك”.

وأضاف أن “روسيا تحشد أكثر من 200 ألف جندي وربما أكثر”.

وقال “يستقدمون أسلحة جديدة، والمزيد من الذخيرة، ويزيدون إنتاجهم منها، وكذلك يشترون أسلحة من دول مثل إيران وكوريا الشمالية”، حسب زعمه.

يذكر أن روسيا أكدت على أرفع المستويات، أنها لا تستورد السلاح من أي بلد كان، وأنها المصدّر الثاني للسلاح عالميا، وأكبر منتج لأنواع مختلفة من السلاح ولاسيما الصاروخي على مستوى العالم.

المصدر: وكالة تاس الروسية

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