تقرير مصور | مضاربات في صرف الدولار قبل اجتماع مجلس المصرف المركزي غداً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2023 - 22:56

تقرير مصور | مضاربات في صرف الدولار قبل اجتماع مجلس المصرف المركزي غداً

منذ 3 ساعة 29 January، 2023
لبنان

تقلبات سعر صرف الدولار تواصلت في عطلة الاسبوع وقبل الاجتماع المرتقب غدا لمجلس المصرف المركزي.

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