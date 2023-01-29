الجهاد الإسلامي تزف شهيدها السعدي وتؤكد أن دماءه الطاهرة ستزيدنا عزيمة وصموداً

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأحد شهيدها المجاهد: عمر طارق السعدي (24 عاماً)، أحد مجاهدي كتيبة جنين في سرايا القدس الذي ارتقى شهيداً متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين الخميس الماضي.

وقالت الحركة في بيان ل إنّنا إذ نزف المجاهد البطل عمر السعدي الذي التحق برفاقه دربه إخوانه الشهداء، وشهدت له ميادين الاشتباك البطولية في وجه الاحتلال، نؤكد أن هذه الدماء الطاهرة ستزيدنا عزيمة وصموداً، وتصعد من انتفاضة شعبنا التي تضرب جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان”.

بدورها نعت حركة حماس الشهيد عمر السعدي، داعية ثوار الشعب الفلسطيني لرفع حالة التأهب لصد عدوان الاحتلال المتصاعد .

يذكر أن الشهيد السعدي هو أحد مؤسسي كتيبة جنين، وباستشهاده يبلغ عدد شهداء الضفة القدس منذ بداية العام الحالي 34 شهيداً، بينهم 20 من مخيم جنين.