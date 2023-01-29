السيد ابراهيم أمين السيد: عمليتا القدس أبلغ رسالة كتبت بحروف من رصاص

اعتبر رئيس المجلس السياسي لحزب الله السيد إبراهيم أمين السيد، أن “ما يؤشر على مستقبل عظيم بأننا في فلسطين أمام جيل مقاوم بعمر 13 سنة وبعمر العشرين”.

ووجه ” تحية عظيمة بإسم الجميع إلى هذه البطولات، وهذه الشجاعة”، وقال “أظن أنها من المرات النادرة التي ترسل من خلالها رسالة إلى الكيان الصهيوني ومن وراءه، سواء كان الغرب او المطبعين مع العدو الصهيوني، هذه أبلغ رسالة كتبت بحروف من رصاص قام بها هؤلاء الشبان الأبطال”.

جاء ذلك خلال لقاء فكري نظمه” منتدى الفكر اللبناني” في قاعة “مركز الإمام الخميني الثقافي” في بعلبك.

ورأى أن “معركة جهاد التبيين هي معركة كل المكان وكل الزمان وكل الأشخاص، هي معركة بيان الحق وبيان الباطل، معركة الدفاع عن الحق أمام تشويه الباطل للحق، هي معركة معرفة الحقائق الإلهية والإلتزام بها، معركة حماية الحق من التباسات الباطل، وأخطر ما في هذه المعركة حينما يحصل الإلتباس الفكري عند المؤمنين والعلماء، ولكن الذي يتزود بمستوى عالي من المعرفة لا تسقطه الالتباسات”.