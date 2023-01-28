بالفيديو | بعد أشهر من الحادثة.. نشر فيديو الهجوم على زوج نانسي بيلوسي

سمحت محكمة أمريكية بنشر مقطع فيديو يظهر هجوما بالمطرقة على زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، الذي وقع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتظهر لقطات كاميرا يعلقها شرطي على صدره لحظة وصول قوة أمنية إلى منزل نانسي بيلوسي، ومواجهة مهاجم زوجها بول بيلوسي.

ويبدو في مقطع الفيديو أن “قوة من شرطة سان فرانسيسكو تدخل منزل بيلوسي ليلة 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث ترى المهاجم دافيد ديبابي مقيدا يد بول بيلوسي، وممسكا مطرقة”.

وبحسب الفيديو تطلب الشرطة من المهاجم إسقاط المطرقة، إلا أنه يباغت بهجوم قوي على بول صاحب الـ82 عاما، الذي بدا مستسلما تماما، ثم تتدخل الشرطة بعد لحظات وتسيطر على المهاجم.

وقالت نانسي بيلوسي في بيان، أمس الجمعة، إنها لا تنوي على الإطلاق رؤية فيديو الهجوم الذي كان من الممكن أن يودي بحياة زوجها.

وأضافت “لن أدلي بأي تصريحات أخرى حول هذه القضية. أشكر الناس على التمنيات الطيبة وأبلغهم بالتقدم الذي أحرزه بول”.

المصدر: وكالات