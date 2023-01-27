الأمم المتحدة: نسب سوء التغذية في أفغانستان بلغت أعلى مستوياتها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2023 - 10:00

الأمم المتحدة: نسب سوء التغذية في أفغانستان بلغت أعلى مستوياتها

منذ 2 ساعة 27 January، 2023
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الامم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة أن معدلات سوء التغذية في أفغانستان بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، وأن نصف السكان تقريبا يعانون جوعا شديدا خلال معظم أوقات السنة.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في كابول فيليب كروبف: “نصف أفغانستان يتحمل جوعا شديدا خلال معظم شهور العام، بصرف النظر عن الموسم، معدلات سوء التغذية عند مستوى قياسي بالنسبة لأفغانستان”.

وأوضح المتحدث أن “هناك 7 ملايين طفل (تحت سن 5 سنوات) وأم يعانون من سوء التغذية في دولة تعدادها 40 مليون نسمة”، وأضاف: “الأفغان لا يموتون جوعا لكن لم تعد لديهم موارد لتجنبهم الأزمة الإنسانية”.

المصدر: وكالات

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