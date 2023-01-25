كرامي بعد لقائه باسيل: نطالب بحوار يشمل الجميع

زار رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في مقر “التيار” في ميرنا الشالوحي، وجرى بحث في آخر المستجدات السياسية والحياتية.

بعد اللقاء، قال كرامي: “طرحت فكرة الحوار، وانا ما زلت مصرا على هذه الفكرة لأنها المخرج الوحيد لكل المشاكل التي يعانيها منها لبنان، الحوار يوصل الى التوافق الذي عبره نستطيع أن ننتخب رئيسا للجمهورية، وعبر رئاسة الجمهورية تعود وتنتظم كل عمل المؤسسات في لبنان التي تعاني اليوم أزمات وتدهورا على كل الصعد”.

واضاف: “ما نراه اليوم هو “هستيريا” على الصعيد الدستوري والقانوني والتشريعي، ولذلك الحل الوحيد هو بالحوار، وعلى أن لا يستثني هذا الحوار أي أحد”.