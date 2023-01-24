تقرير مصوّر| المليون يحوم فوق صفيحة البنزين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2023 - 21:56

تقرير مصوّر| المليون يحوم فوق صفيحة البنزين

منذ 39 mins 24 January، 2023
اسعار المحروقات
تقارير مصورة - لبنان

يجر الدولار اسعار المحروقات خلفه والمليون يحوم فوق صفيحة البنزين.

 

 

المصدر: قناة المنار

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