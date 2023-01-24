تقرير مصوّر| المليون يحوم فوق صفيحة البنزين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2023 - 21:56
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مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات يبلغ القاضي طارق البيطار أن يده مكفوفة عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
عويدات: لم اتبلغ ادعاء البيطار ولست بصدد الادعاء عليه وكما تجاهل وجودنا كنيابة عامة تجاهلنا وجوده
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تعمم على جميع القطاعات والوحدات عدم تنفيذ اي قرار او اشارة للقاضي بيطار
النائب حسين الحاج حسن: إجراءات البيطار غير مسبوقة وغير طبيعية وهي أمر خطير جداً لا يجب أن يمرّ مرور الكرام
قطع طرقات في بيروت وطرابلس وصيدا احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والجيش يعمل على اعادة فتح الطرقات
مصادر المنار: عملية افراغ حمولة باخرتي الغاز اويل الموجودتين قرب معملي الزهراني ودير عمار ستتم يوم الاربعاء
مصادر تقنية للمنار: بعد عملية التفريغ قد تاخذ الامور بحدود 24 ساعة ليشعر اللبنانيين بتحسن التغذية الكهربائية
التغذية ستكون بمعدل 3 ساعات يومياً وترتفع لتصل لحدود 6 ساعات خلال 3 اشهر وفق الخطة بالتزامن مع الجباية وازالة التعديات
ملك الاردن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني في عمان ويؤكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الاقصى
الأسرى الأردنيون في سجون الاحتلال: نحن جزء من الحركة الأسيرة وندعو الحكومة الأردنية إلى العمل الجاد للإفراج عنّا
الأسرى الأردنيون: ماذا جنينا من اتفاقية وادي عربة التي لم تمنع الاحتلال من انتهاك الوصاية الهاشمية على الأقصى؟
إعلام العدو: السلطات السعودية سمحت للصهاينة بقضاء إجازاتهم في جزيرتي تيران وصنافير اللتين اشترتهما من مصر عام 2016
وزير الدفاع السوري يواصل زيارته إلى طهران ويلتقي الرئيس الإيراني: محور المقاومة سيلعب دورا مهما في بلورة العالم الجديد
السيد ابراهيم رئيسي: مستعدون للوقوف إلى جانب الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار عبر تعزيز التعاون الاقتصادي الشامل
مفتي شمال القوقاز يحذر من أي حرق للمصحف الشريف في ستوكهولم وينتقد غياب قانون يحمي المشاعر الدينية في الغرب
اللجنة المنظمة في صعدة ومحافظات يمنية أخرى تدعو إلى الخروج الاربعاء في مسيرات غاضبة تنديداً بإحراق المصحف الشريف
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي: الحكومة جادة بتعزيز العلاقة مع الناتو لتطوير مهارات وقدرات القوات الأمنية
مصدر دبلوماسي تركي: المفاوضات الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية "الناتو" قد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى
مسؤول أميركي: البيت الابيض حسم قراره بتزويد اوكرانيا بدبابات "ابرامز" والاعلان الرسمي قد يأتي الاربعاء
وكالة الانباء الالمانية: المستشار الالماني وافق على تزويد اوكرانيا بدبابات ليبارد القتالية
وزير الخارجية الروسي: لا يمكن الاعتماد على الآليات المالية للغرب ولدى دول "بريكس" أفكار حول إصدار عملة موحدة
تقرير مصوّر| المليون يحوم فوق صفيحة البنزين
منذ 39 mins
24 January، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
يجر الدولار اسعار المحروقات خلفه والمليون يحوم فوق صفيحة البنزين.
المصدر:
قناة المنار
أزمة المحروقات
المحروقات في لبنان
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