أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 25-01-2023

الأخبار

القضاء اللبناني: موت معلن

المقاومة – العدوّ: صفقة التبادل «ممكنة»

وقائع لقاء «المعاتبة» في «ميرنا الشالوحي»: للحديث – الرئاسي تتمة… ولا توافق على الملف الحكومي

أزمة لبنان من منظار غربي: طريق الحل مسدود

النهار

مواجهة قضائية ضارية… ومتاهات انهيارية مخيفة!

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على حسن مقلد وابنيه وشركته

اللواء

سباق أرقام بين مرشحي الرئاسة وتسونامي الخبز والمحروقات

عويدات يكفّ يد البيطار ويطلب عدم التعامل مع قراراته.. وعودة الكهرباء على همّة المؤسسة

خطر سقوط الدستور والميثاق

القضاء في مهبِّ العاصفة والعدالة هي الضحية..!

الجمهورية

يوم متفجر قضائياً وودولارياً وشارعياً

الشارع يعود إلى الواجهه

من قال عن باسيل: إذا فعلها يصغر في عيني!

لماذا يسعى “حزب الله” إلى المشاركة بالرئيس

الديار

تداعيات قرارات البيطار تطلق العنان لكباش قضائي ــ سياسي مفتوح والقلق يعم البلاد…

«التمييزية» تردّ بعدم تنفيذ التبليغات وإخلاء السبيل… ونواب «الامة» يتبادلون الشتائم

مصدر أمني لـ«الديار»: إقفال الطرقات ممنوع والاستقرار خط أحمر… الجيش بالمرصاد

البناء

برنامج باربارا ليف يُنفذ: الأسوأ لتحريك الشارع… الانهيار والبناء من تحت الرماد أفضل

الدولار تجاوز الـ 55 الف ليرة… وعقوبات أميركية على مقلد لتسريع الانهيار

البيطار نفذ المهمة بتفجير القضاء… وقطع الطرقات لتفكيك الأجهزة الأمنية والفوضى

الأسرار

البناء

تؤكد مصادر حقوقية أنه يمكن للنيابة العامة التمييزية إخلاء سبيل الموقوفين الذين قرّر القاضي طارق بيطار إخلاء سبيلهم طالما أنهم لم يعودوا مطلوبين لصالح جهة قضائية أخرى بمعزل عن سلامة الإجراءات بينما السير بقرارات الادعاء تستدعي قبول صلاحية الجهة المدّعية

قال مرجع أمني تذكروا كلام باربرا ليف “يجب أن يسوء الوضع أكثر ليتحرك الشارع” مع توقيت ارتفاع سعر صرف الدولار مع الصحوة المفاجئة للقاضي طارق بيطار واليد الأجنبية الحامية والراعية لكل منهما، وما يستدرجه أو يشرّعه الموضوعان المالي والقضائي من تحرّكات في الشارع مبرمجة وعفوية

النهار

عُلم أن بعض القوى السياسية البارزة، خفّفت من لهجتها تجاه معابر التهريب، بعدما وصلتها إشارات الملامة والتهديد في آن معاً.

قال نائب في اتصال مع صديق له ان التطورات القضائية الاخيرة ستجعل حزب الله يتمسك اكثر بسليمان فرنجية مرشحًا رئاسيًا وقد يضاعف ضغوطه على التيار الوطني الحر لأن المرحلة المقبلة ستكون للمواجهة

علم أن وزيراً سابقاً ومحام لوزارة سيادية، يقوم بجهود ومساعٍ لتقريب العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش، بعدما سبق له أن نجح بخطوات مماثلة

اللواء

برزت، بعد الأزمات النقدية في العراق، مخاوف من إحكام الخزانة الأميركية ومؤسساتها المالية الرقابة على التحويلات المالية SWIFT الى لبنان وسوريا وغيرها..

نائب شمالي تغييري يدرس جدياً الانضمام الى تكتل قيد البحث، في منطقته، بعدما ملَّ مما يصفه «بالمواقف الخطابية»!

ما تزال بعض العواصم ذات التأثير تعارض سلة المقايضة بين رئيس من 8 آذار ورئيس حكومة من 14 آذار..

الجمهورية

تبين أن عددًا من المسؤولين السابقين في سلطة هامة يرفضون التعليق على ما يجري في داخلها استهجانا ورفضًا لما يحصل

تعاطى مرجع مسؤول مع مجموعةّ من التقارير التي تحذره من تطورات سلبية مقبلة بردة فعل باردة وهو ما استفز أحد واضعيها

رجح مطلعون على أن يكون خلف الأحداث المتفجرة ما يضغط باتجاه إنجاز استحقاقات متعثرة بعدما فشلت المحاولات الناعمة

المصدر: صحف