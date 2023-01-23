بالفيديو | الأمن الروسي يحبط مخططاً لتنفيذ هجوم إرهابي في شمال القوقاز

اعترف عميل مخابرات أوكراني محتجز في شمال القوقاز، بأنه خطط لهجوم إرهابي “ضد ضباط الشرطة”.

وبحسب شريط فيديو نشره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الاثنين، قال المعتقل: “كنت عميلا لجهاز المخابرات الأوكراني. كانت إشارة الاتصال الخاصة بي هي اليخاندرو. بناء على تعليماتهم، كان علي أن آتي إلى منطقة شمال القوقاز الفيدرالية وأنفذ هجوما إرهابيا ضد ضباط الشرطة. أتوب عن أفعالي، وأعترف بذنبي”.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط الهجوم الإرهابي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، وبحسب الجهاز، فقد تم إعداد هذا العميل من قبل “أحد مؤيدي الفكر القومي، وهو مواطن روسي”.

ولم يتم الكشف عن المكان الذي تم التخطيط لتنفيذ الهجوم فيه بالضبط.

المصدر: وكالات