بالفيديو | أكثر من 100 ألف متظاهر يخرجون ضد حكومة نتنياهو

تواصلت المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو اليوم السبت، بمشاركة أكثر من 100 ألف متظاهر في “تل أبيب” وبضعة آلاف في حيفا وبئر السبع والقدس. ووصل عدد المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم إلى أكثر من 110 آلاف متظاهر.

ويواصل عشرات الآلاف من مستوطني كيان الاحتلال التظاهر في تل أبيب وحيفا وبئر السبع ومدن أخرى احتجاجا على حكومة نتنياهو. وقالت وسائل اعلام الاحتلال إنه للأسبوع الثاني على التوالي يواصل عشرات الآلاف التجمع في مظاهرات احتجاجية ضد ما تسمى الإصلاحات القضائية التي تنوى حكومة نتنياهو تنفيذها ضد المنظومة القضائية.

ووصل رئيس المعارضة يائير لبيد إلى التظاهرة، بعد تغيبه عن المشاركة في احتجاجات الأسبوع الماضي. وقال لبيد خلال كلمة له بين المتظاهرين: “ما تراه هنا اليوم هو مظاهرة لصالح الدولة، أتى الناس الذين يحبون الدولة إلى هنا للدفاع عن الدولة وديمقراطيتها ومحاكمها”.

بدوره أكد وزير الجيش السابق بيني غانتس أثناء هتافه عبر مكبر الصوت أن الاحتجاجات ستتواصل حتى وقف ما سماها مخططات تدمير الديمقراطية. وأضاف أن أكثر من 100 ألف متظاهر في تل أبيب ضد انقلاب الحكومة على النظام القضائي، وأوضح أن المظاهرات تلعب دورا مهما وحاسما في تغيير القرارات الحكومية.

والأسبوع الماضي شارك نحو 80 ألف شخص في تظاهرة عارمة وسط “تل أبيب”، ورفع المشاركون شعارات ترفض التغييرات في النظام القضائي الذي يمنح اليمين تمثيلاً كبيرًا في صفوف قضاة المحاكم المركزية والمحكمة العليا.

وهددت المعارضة الإسرائيلية بالبدء بحالة من العصيان المدني وشلّ الاقتصاد بعد التظاهرات التي شملت مناطق مختلفة من الكيان وخاصة في ميدان “المنصة” وسط “تل أبيب”.

المصدر: مواقع