هيئة الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي: إدارة سجن النقب تقتحم قسم “10” وتخرج عميد الأسرى ماهر يونس إلى خارج القسم وتحرمه من وداع رفاقه الأسرى والتسليم عليهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2023 - 12:34

هيئة الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي: إدارة سجن النقب تقتحم قسم “10” وتخرج عميد الأسرى ماهر يونس إلى خارج القسم وتحرمه من وداع رفاقه الأسرى والتسليم عليهم

منذ 33 mins 18 January، 2023
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