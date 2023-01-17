مواعيد تسديد رسوم الميكانيك لبعض الآليات والمركبات

قالت “هيئة إدارة السير والآليات والمركبات” في بيان لها الاثنين “نعلم المواطنين الكرام أنه “بإمكانهم تسديد رسوم السير السنوية (الميكانيك) المستحقة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس فقط وذلك في المراكز المعتمَدة”.

ولفت البيان الى ان الرسوم المقصودة اعلاه، هي المستحقة على:

– سيارات الشحن والأوتوبيس الخصوصية والعمومية

– سيارات السياحة العمومية (تاكسي)

– أما السيارات السياحية المعدّة للتأجير فيتوجب إبراز المستندات التالية عند التقدم لإحدى الشركات المشغّلة:

– براءة ذمة من المالية

– براءة ذمة من الضمان

– إفادة من وزارة السياحة

– التأمين الإلزامي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام