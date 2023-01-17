سياسي أوكراني رفيع المستوى: الصواريخ الروسية قادرة على دك مراكز القرار في أوكرانيا

أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن الصواريخ الروسية قادرة على دك مفاصل الدولة الأوكرانية، بدقة عالية، متى شاءت موسكو.

وأوضح سوسكين، عبر “يوتيوب”، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية، ليست بتلك الكفاءة، التي تمكنها من التقاط وإسقاط الصواريخ الروسية، فائقة السرعة، وعالية الدقة.

وأشار إلى أن الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت البنية التحتية في أوكرانيا، أظهرت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية، غير قادرة على تغطية العاصمة كييف، والمدن الأخرى بشكل كامل.

يذكر أن القوات الروسية شرعت باستهداف مراكز البنية التحتية، ومنشآت الطاقة، والصناعات الدفاعية، والقيادة العسكرية، والاتصالات الأوكرانية، ردا على استهداف القوات الأوكرانية للسكان المدنيين في دونيتسك ولوغانسك، بشكل مستمر منذ العام 2014، وكذلك الهجومين الإرهابيين الذين نفذتهما قوات كييف، واستهدفا جسر القرم في الـ 10 من تشرين الاول / أكتوبر 2022، وأسطول البحر الأسود في سيفاستوبول في الـ 28 من تشرين الاول / أكتوبر.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية