عناوين واسرار الصحف اللبنانية الثلاثاء 17-1-2023

البناء:

تقدم في مسار التفاوض السعودي اليمني بوساطة عُمانية… وبوتين: ستحترق دبابات الغرب

الأوروبيون بدأوا المهمة القضائية المصرفية… والأمن العام يعود اليوم لقبول طلبات الجوازات

سجال ميقاتي فياض يخيّم على الجلسة الحكومية غداً… وجدول الأعمال يقرره تطيير النصاب

الاخبار:

مبادرة «كهربائية» لوزير الطاقة: نار الخلافات تشتعل مجدداً

الشرق:

هدوء في ملف المرفأ.. ومجلس وزراء مكهرب غداً

اللواء:

الدولة بلا موظفين غداً.. والمصارف والمركزي بين «الكرّ والفرّ»

الجمهورية:

توتير كهربائي يسبق الحكومة

النهار:

“قضاءان” في بيروت… والمواجهة الحكومية تحتدم

اسرار الصحف

الجمهورية

أمضَت مجموعة من الخبراء الأجانب أياماً في بيروت من أجل ترتيب بعض التقارير التي طلبتها هيئة غربية بصورة عاجلة.

إتهم أحد الوزراء وسيلة إعلامية بالسعي الى توسيع رقعة الخلاف بينه وبين مسؤول رسمي ومحاولة إعطائه بُعداً شخصياً.

تمنّى بعض نواب تكتل بارز أن يكون اللقاء الموسع للكتلة آخر الاجتماعات التي تُعقد في مثل هذه الأجواء غير الطبيعية.

اللواء

يعتقد دبلوماسي لبناني أن المناخات الدولية لا تُوحي بأي تقدّم باتجاه إيجاد تسوية ما للوضع المتأزم في لبنان.

نُقل عن مسؤول تربوي رفيع خشيته من ضياع العام الدراسي بين وعود البنك الدولي وعجز الخزينة اللبنانية.

لاحظ موظفون أن هناك لدى المصارف «ابن ست وابن جارية» في ما خص قبض الرواتب على منصة صيرفة بين 31200 و38000 ليرة لكل دولار.

البناء

قال مصدر حقوقي تعليقاً على قضية وليم نون إنه بعد معركة ثنائي أمل وحزب الله لمعالجة ملف القاضي طارق بيطار وفشلهما بذلك لم يعد منطقياً الحديث عن قضاء يعمل لصالح المنظومة التي يتهم الثنائي بأنه يمثل محورها، وبالتالي فإن القضاء إما مستقل أو تابع لمنظومة ممسوكة من خصوم الثنائي.