مقتل العشرات في تحطم طائرة ركاب في نيبال… والحديث عن وجود ناجين

أكد مسؤول محلي في النيبال وفاة عشرات الأشخاص ممن كانوا على متن طائرة الركاب التي تحطمت صباح الأحد، لكنه أشار إلى وجود “عدد من الناجين”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مساعد كبير المسؤولين في مقاطعة كاسكي،غوروداتا داكال، حيث تحطمت الطائرة في وسط نيبال، قوله “انتشلنا 29 جثة حتى الآن وأرسلنا بعض الناجين إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وذكرت “بي بي سي” نقلاً عن مسؤولين في نيبال، أنه تم اتشال 40 جثة على الأقل في مكان الحادث.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن مصرع جميع الأشخاص الـ72 الذين كانوا على متن طائرة المنكوبة.

وكانت طائرة طراز ATR 72 تابعة لشركة Yeti Airlines، تقوم برحلة من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوخارا، وعلى متنها 68 راكبا، بينهم 15 أجنبيا، وأربعة من أفراد الطاقم، عندما تحطمت بين مطاري بوخارا القديم والجديد.

وحسب هيئة الطيران المدني النيبالية، فإنه كان بين الركاب 53 نيباليا، وخمسة هنود، وأربعة روس، وكوريان وإيرلندي وأسترالي وأرجنتيني وفرنسي.

وذكرت شركة “ييتي” المشغلة للرحلة أنه كان على متن الطائرة المنكوبة 4 من أفراد الطاقم و 68 راكبا، بينهم 3 رضع و3 أطفال و62 بالغا.

المصدر: روسيا اليوم