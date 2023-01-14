الخط الساخن| اعداد المتسولين الى تزايد ولا خطط لاحتواء الازمة

في حلقة من برنامج الخط الساخن بعنوان: “أعداد المتسولين الى تزايد ولا خطط لإحتواء الازمة” اوضحت سيما معاوية مديرة المشروع الوطني لمكافحة التسول في وزارة الشؤون الاجتماعية ان ملف التسول تتشارك فيه عدة وزارات وتتحمل مسؤولية وضع خطط له واحتوائه بالاضافة الى الشريك الاساسي وهي الجمعيات وتحدثت عن تفاقم الازمة مؤخرا.



وتحدثت السيدة نزهة شليطا رئيسة وحدة مكافحة عمل عمل الاطفال في وزارة العمل عن دور وزارة العمل وكيفية التعاطي مع هذا الملف الحساس.في جولة للزميلة ديما جمعة رافقت عناصر فوج الحرس في بلدية بيروت الى سوق الحمرا للتعرف على كيفية ابعاد المتسولين عن الطريق.واستمرت جولة الزميلة ديما في الحمرا وتحدثت مع عدد من المتسولين.ماذا فعلت وزارة العمل للحد من التسول؟وشارك قائد فوج حرس مدينة بيروت العقيد علي صبرا عبر الهاتف وتحدث عن المسؤولية الموكلة اليهم.