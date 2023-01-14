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January 14 2023 - 15:52

فيديوغراف | صافرات إنذار الحرب الأهلية تدوّي في الكيان الصهيوني

منذ 3 ساعة 14 January، 2023
كيان العدو
عربي وإقليمي - فيديو - كيان العدو
محمد عساف

فيديو غراف | صافرات إنذار الحرب الأهلية تدوّي في الكيان الصهيوني

 

المصدر: موقع المنار

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